安倍晋三元首相を銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われた山上徹也被告人に対し、無期懲役の判決が言い渡されたことを受けて、全国統一教会被害対策弁護団は1月21日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。弁護団は「山上さんが『誰にも相談できなかった』と話していた。（私たちはその言葉を）重く受け止めている」とコメント。会見では、宗教2世たちから寄せられたメッセージも紹介された。中には、山上被告人を「