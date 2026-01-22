メインシナリオ…陽線が連続して上値を追う展開を見せている。ボリンジャーバンドのバンド幅を拡大しながら、一段と上値を追う展開となりそうだ。その場合は、95円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2024年7月17日の高値96.40、97円の節目、2024年7月8日の高値99.04などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、5日線の92.08、転換線の91.68、基準線の91.31、1月19日の安値90.54など