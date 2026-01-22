パナソニック コネクトは、世界最小・最軽量で最大8,000ルーメンの明るさと4K解像度を実現した、業務用液晶レーザープロジェクタ「PT-VMQ85シリーズ」を2026年度第1四半期に発売する。価格はオープン。 ラインナップ ・4K/8,000ルーメンモデル「PT-VMQ85J」ホワイト/ブラック ・4K/6,500ルーメンモデル「PT-VMQ65J」ホワイトのみ 独自の2軸画素シフト技術により、4K解