愛知県岡崎市で山林火災。けが人はいませんでした。 【画像を見る】愛知･岡崎市の山林火災 ｢山の方から煙があがっていて…｣ 消火活動続く 火事があったのは、岡崎市竜泉寺町の山林で、警察と消防によりますときょう午後2時前「山の方から煙があがっていて火事のようだ」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など13台が出動し、火は約2時間半後に消し止められました。 火事によるけが人は、確認されていません。