【前後編の後編／前編を読む】別れ際に「リスカ写真」を送り付けてきた元カノと同窓会で再会変わらぬ美貌、20年ぶりの会話は盛り上がるも…これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。 横浜市在住の浩一さん（40歳・仮名）は8歳の娘・あやめと両親と暮らす。ある日、大学の同窓会に出向くと20年前の交際相手・ユミが現れ、思い出話に花が咲いた…