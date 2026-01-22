衆議院の解散があすに迫るなか、国会ではさきほど、立憲民主党と公明党が立ち上げた新党・中道改革連合の結党大会がおこなわれました。中道改革連合野田佳彦 共同代表「明日が（衆院）解散です。そのギリギリ1日前に結党大会が間に合ったこと、感無量です」中道改革連合斉藤鉄夫 共同代表「中道改革連合、今、産声をあげました。どうか、どうか、共に戦ってまいりましょう」中道改革連合には立憲と公明の衆院議員ら