民放連＝日本民間放送連盟は、フジテレビをめぐる問題を受けたガバナンス強化策に基づき、重大な不祥事が発生した場合に処分などについて審議する検証審議会の設置を決めました。「ガバナンス検証審議会」は民放各社にガバナンス向上のための指導・助言を行い、民間放送全体に影響を及ぼすおそれのある重大な不祥事が発生した場合、会社に報告を求めるとともに、処分の必要性などについて審議します。民放連の会長、副会長に加え、