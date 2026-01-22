トヨタ自動車は22日、雪の影響で愛知、三重、岐阜の3県にある車両組立3工場の計3ラインの稼働を同日停止したと明らかにした。23日以降はいずれも再開する見通しだ。22日に停止したのはトヨタ車体のいなべ工場（三重県いなべ市）と富士松工場（愛知県刈谷市）、岐阜車体工業本社工場（岐阜県各務原市）のそれぞれ1ライン。生産への影響は確認中という。いなべではミニバンの「ヴェルファイア」や「アルファード」、富士松はミ