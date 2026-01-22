フリーアナウンサーの神田愛花（45）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。同局の入社試験を振り返った。「フジテレビさんは最初の面接で落ちてて。多分あの質問なんですけど」と神田。その質問は「君、面白いことできるの？」というもので、「当時のフジテレビはヤンチャだからね…。それでまじめに“はい、仕事だったらできます”って言ったら、目の前の書類選考の“落ち”のほうに履歴書入れられて