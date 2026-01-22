NHK大阪放送局の平匠子（しょうこ）局長が22日、大阪市の同局で局長定例会見を開催し、この日、肺炎のため86歳で死去した将棋の名人獲得経験者で、「ひふみん」の愛称で親しまれていた加藤一二三（かとう・ひふみ）さんを悼んだ。加藤さんはNHK杯将棋トーナメントを7回制している。会見中に訃報に接した平局長は「すごくビックリしてます」とした上で、「棋士として活躍されたご功績はすばらしいと記憶しております。棋士としての