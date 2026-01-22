タレントの辻希美が、22日に自身のアメブロを更新。朝の子どもたちの様子や夫で俳優の杉浦太陽と共にイベントに出席したことをつづった。【映像】辻希美、授乳中の写真＆無防備な育児中の動画この日、辻は「今日も一日頑張りましょう」と切り出し、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとピンクのパジャマで揃えた2ショットを複数公開。顔をぴったり寄せた微笑ましい写真も披露した。また、「昨日はキッコーマン『豆乳キッズ』新商品