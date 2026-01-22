神奈川・藤沢市の県立高校で異臭騒ぎがあり、生徒と教師合わせて9人が体調不良で救急搬送されました。22日正午ごろ、藤沢市今田の県立藤沢工科高校で、「異臭があって気分の悪さを訴えている人がいる」と学校関係者から119番通報がありました。警察や消防によりますと、男子生徒8人と男性教師1人が吐き気などの体調不良を訴え救急搬送されましたが、いずれも意識はあり、軽症とみられています。異臭が発生した現場は3階の男子トイ