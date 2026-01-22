女子児童を盗撮した疑いで逮捕された中学校教師が、「盗撮動画を1セット10万円で販売していた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。茨城県の中学校教師・鈴木雄大容疑者(32)は、3年前、茨城県内の施設に時計型カメラを設置して、着替え中の少女の姿を盗撮した疑いで、22日、送検されました。容疑を認めていて、「盗撮動画10本から20本を1セット10万円で販売していた」という趣旨の供述に加え、「コンビニで好き