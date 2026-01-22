1月21日、B3の湘南ユナイテッドBCはチェハーレス・タプスコットとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』における選手契約に合意。あわせてクリスチャン・カニンガムと双方合意の上、契約を解除したことも発表された。 アメリカ出身で現在35歳のタプスコットは、195センチ106キロのパワーフォワード。2014－15シーズンに来日し、バンビシャス奈良、香川ファイブアロ