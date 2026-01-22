２２日の東京株式市場は欧米の対立懸念が和らぐなかで主力株に買い戻しが入り、日経平均株価は一時１１００円を超す上昇となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比９１４円２５銭高の５万３６８８円８９銭と６日ぶりに急反発。プライム市場の売買高概算は２４億１４８４万株、売買代金概算は７兆２１３９億円。値上がり銘柄数は１２９８、対して値下がり銘柄数は２６８、変わらずは３５銘柄だった。 デンマӦ