アイリッジが２２日の取引終了後、東京証券取引所上場１０周年記念の株主優待を実施すると発表した。３月末を基準日として、３００株以上を保有する株主にＱＵＯカード１万５０００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS