中国地方今後の雪は？ 気象庁によりますと、中国地方では、上空約１５００メートルに氷点下１２度以下の寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続いています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？中国・四国地方の雪雨シミュレーション 降雪のピークは過ぎましたが、２２日夜遅くにかけて寒気の影響が残る見込みです。 山陰では、引き続き２２日夜遅くにかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所