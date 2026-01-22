ギークリーが２月２７日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して３２１万株の売り出しと、上限４８万１５００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事は野村証券。売り出し価格決定日は２月１７日。 同社は転職エージェント。ＩＴ・Ｗｅｂ・ゲーム業界に特化した人材紹介事業を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS