Jリーグは22日、1月9日の日程発表時に未定と発表していたJ2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンドWEST-Bグループ第5節レイラック滋賀FC対ロアッソ熊本の試合日程が決定したことを発表した。開催日は3月8日(日)となり、キックオフは14時予定。スタジアムは平和堂HATOスタジアムで行われる。