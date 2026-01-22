鈴木福が自身のInstagramを更新。本日1月22日にデビュー6周年を迎えたSixTONESを祝福した。 【動画】SixTONES「こっから」を踊る鈴木福（2枚目）【写真】『ZIP!』に出演したSixTONESの集合ショット ■鈴木福がSixTONESのデビュー6周年を祝福 1月22日、SixTONESは鈴木が木曜パーソナリティーを務める朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）に出演した。 鈴木は「SixTONESのみなさん デビュー6周年