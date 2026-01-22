MLB公式サイトは21日（日本時間22日）、ヤンキースがコディ・ベリンジャー外野手と5年総額1億6250万ドル（約258億円）で再契約したと報じた。2年目と3年目のシーズン終了後にはオプトアウト権も付与される。全球団へのトレード拒否権も盛り込まれたという。ボー・ビシェット内野手（メッツ）やカイル・タッカー外野手（ドジャース）に続いて、ベリンジャーの去就も決まり、FA市場