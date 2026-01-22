名人位の獲得経験もある棋士であり、バラエティ番組でも活躍した加藤一二三さんが肺炎のため亡くなりました。86歳でした。加藤一二三 | ワタナベエンターテインメントhttps://www.watanabepro.co.jp/mypage/60000022/2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します。 ※現在、公式サイトにて接続エラーが発生しているた