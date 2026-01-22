フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。学生時代は「“アル中”っていう名前のサッカーサークルに入っていて…」と話し、ハライチ澤部から「神田さん！神田さん！！」とストップがかかった。番組には今回、フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）がゲスト出演。森は高校時代から将来のために男性とツーショットを撮らないようにしていたほか、は