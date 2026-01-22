ロッテのドラフト７位・大聖（やまと）投手（ホンダ鈴鹿）が２２日、シーズン中の禁酒を打ち出した。１軍キャンプスタートが決まった１６１キロ右腕は、「ひと瓶は全然飲めます」というほど大の麦焼酎好き。それでも「お酒を飲んでちょっと調子悪いとかなったらすごい嫌。次の日に影響したら…とか考えたらそういうの（二日酔い）は極力なくしたいので」と、節制のために一滴も口にしないつもりだ。一方でオフシーズンはアルコ