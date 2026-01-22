最新の1か月予報によると、2月はじめにかけて気温が平年より低い所が多く、厳しい寒さの日が多いでしょう。2月中旬から下旬は平年並みで寒さは少し落ち着きそうです。関東や近畿など太平洋側は雨の少ない状態が続き、空気の乾燥がいっそう進むでしょう。火の取り扱いに注意が必要です。2月はじめにかけて低温に注意寒気の影響を受けやすい時期があるため、向こう1か月の気温は、北日本で低く、東・西日本で平年並みか低いでしょう