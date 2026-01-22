資料タクシー 香川県は、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰などで厳しい経営環境にある県内のタクシー業者に支援金を支給します。1月26日から3月10日まで申請を受け付けます。 地域公共交通を担うタクシーによる安定した旅客輸送を維持するため行うものです。県内約130の法人・個人タクシーと、福祉タクシー業者が保有するタクシーに対し、1台につき3万円を支給します。