今日22日(木)、東海地方は、三重県北部で大雪となりました。今夜(22日)は、岐阜・西濃や愛知県西部などにも、雪雲が流れ込みやすくなりそうです。明日23日(金)の朝も、積雪や凍結により、交通に影響が出る恐れがあります。時間に余裕を持った行動を心がけましょう。今日22日(木)三重県北部は大雪や路面凍結による交通障害に引き続き注意昨夜(21日)から、若狭湾方面から雪雲が同じような場所に流れ込み続け、三重県いなべ市では警