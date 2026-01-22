ハセガワモビリティは、2026年4月1日(水)より、スポーツタイプの電動アシスト自転車「YADEA CS600」を販売開始します。ハセガワモビリティが展開する電動モビリティブランド「YADEA」から、メンテナンスフリーなドライブベルトを採用した新モデルが登場。錆びや汚れに強く、注油の手間がいらない快適な使い心地と、自動変速によるスムーズな走行性能を兼ね備えた一台です。 ハセガワモビリティ「YADEA CS600」 発