埼玉県坂戸市の職員の男が、遺体で見つかった男性の遺品のキャッシュカードを不正に使用し現金140万円を盗んだとして逮捕されました。職員の男は男性の貴重品を管理する担当でした。警察によりますと坂戸市の福祉部主任の牛島俊容疑者（39）は、2022年に遺体で見つかった坂戸市の男性（70代）の遺品だったキャッシュカードを、2024年、7回にわたって不正に使用し、現金140万円を盗んだ疑いが持たれています。牛島容疑者は引き取り