現役保育士ユーチューバーで育児アドバイザー、顧問保育士としても活動するてぃ先生（38）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。政治家の「検討する」には、注意を向ける必要があると私見を展開した。19日に高市早苗首相が官邸で会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院解散、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明した。てぃ先生は「政治家の『検討する』って、僕たちの『行けたら行く』と同じ