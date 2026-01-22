重い病気を宣告され、もう長くは生きられないと悟ったとき、人はどんな選択をするのだろうか。治療にすべてを賭ける人もいれば、残された時間を自分らしく生きる道を選ぶ人もいる。そのひとつの答えとして日本での治療に固執せず、南国の地での療養を選んだ男性がいる。タイを代表するビーチリゾート、パタヤ。この街で、がんという現実を受け入れながら、好きなことをして日々を過ごしているのが、「みどりの亀仙人」の通り名で知