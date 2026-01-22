過去最大の最終赤字を見込むなど経営苦境にあえぐ資生堂。1月6日には、当初は200人前後としていた希望退職の募集について計257人の退職が決まったと発表し、SNS上では、資生堂の将来に不安を抱く従業員が多く存在するのではないかという見方も出ている。同社は取材に対し「もともと想定していた200人を上回る応募があったので、そのなかから運用ルールに基づいて先着順で受付を行い、適用されたのが257人ということになります