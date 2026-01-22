送検のため水戸署を出る大内拓実容疑者＝22日午前9時8分水戸市のアパートで昨年12月31日、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の会社員大内拓実容疑者（28）＝茨城県城里町＝が、昨年10〜12月ごろ、小松本さんの居場所を捜し回っていたことが22日、県警への取材で分かった。同年夏ごろに連絡を拒絶された後、一方的に執着を強めたとみて調べている。県警によると、2人は202