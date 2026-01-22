記者会見で衆院選の公約を説明するチームみらいの安野党首＝22日午前、東京都港区チームみらいは22日、次期衆院選の公約を発表し、社会保険料の引き下げにより「働く人の手取りを増やす」と明記した。子どもの数に応じて親の所得税率を下げる「子育て減税」の創設を掲げ、現行の児童手当の給付も続ける。多くの政党が物価高対策で打ち出す消費税減税には踏み込まず、税率を維持するとした。人工知能（AI）やロボット、自動運転