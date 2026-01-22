タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。驚きの事実を明かした。ゆうちゃみが登場すると、司会の黒柳徹子は「本当に大きいねえ」と驚きを口に。ゆうちゃみは「今176センチです」と明かし、「身長は元々高いんですけれども、やっぱりもっともっと大きくなりたいっていうのがあって」と声を弾ませた。身長は現在も「伸びています。まあ若干なんですけれ