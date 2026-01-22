お正月に帰省したら、私のお腹がポッコリしすぎているせいで5歳の姪に「妊婦さんなの？」と言われました。これは中年太りだよ、とちゃんと教えてあげました。 大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。 ◆なぜか