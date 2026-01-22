日本ハム・達孝太投手が２２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、新球開発の着想を得たことを明かした。キャッチボール中、普段は人さし指と中指の２本を縫い目に置いて投げるスライダーを、人さし指から小指までの４本も全て握って試投。「握る指が多いと遅くなるイメージだったけど、投げてみたらめっちゃ速くなって」と予想外の結果に驚いた。「微妙だった」と苦笑しつつ、これまでの自身のものより速いスライ