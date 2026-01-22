―［新日本プロレス社長・棚橋弘至のビジネス奮闘記〜トップロープより愛をこめて］― 新日本プロレスの人気プロレスラーにして「100年に一人の逸材」と言わしめ、プロレスラーを引退したばかりの第11代社長（’23年12月就任）棚橋弘至が、日々の激務のなかでひらめいたビジネス哲学を綴っていく。今回は「疲れ」について。棚橋社長はいったいどんな結論に至ったのか。（以下、棚橋弘至氏の寄稿）◆棚橋弘至の「人生で疲れたことが