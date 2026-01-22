“ひふみん”の愛称で親しまれ、将棋の世界で数々の記録を打ち立てた加藤一二三さんが亡くなったことがわかりました。86歳でした。将棋の普及と発展に貢献してきた加藤さん。22日、都内の病院で肺炎のため亡くなりました。加藤さんは1954年に14歳でプロ入りし、史上最年少棋士として活動。将棋界のレジェンドとして長年にわたり活躍し、77歳と11日まで現役を続け、棋士としての史上最年長記録を打ち立てました。2017年にプロ棋士を