女子シングルス2回戦でプレーする大坂なおみ＝メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第5日は22日、メルボルンで行われ、シングルス2回戦で女子は第16シードの大坂なおみ（フリー）が世界ランキング41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）に6―3、4―6、6―2で勝ち、3回戦に進んだ。世界88位の内島萌夏（安藤証券）は第21シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）に3―6、1―6でストレート負け