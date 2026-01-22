東京都の湾岸エリアに並ぶ高層ビル群不動産調査会社の東京カンテイが22日発表した2025年の中古マンション70平方メートル当たりの平均希望売り出し価格は、東京23区が前年比34.6％上昇の1億393万円だった。データがある1997年以降で初めて1億円の大台を超えた。新築マンションの価格高騰に伴い、相場より高値で売り出すケースが増えた。ただ「強気の値付けと捉えられて成約せず、在庫がたまってきている」（高橋雅之上席主任研