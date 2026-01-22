スイスで開催の「LVMHウォッチウィーク 2026」において、ゼニスは「デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン」を発表。“透明感”を構造に組み入れたとし、18Kローズゴールドのケースとブレスレットというラグジュアリーなピースだ。デファイ スカイライン トゥールビヨン スケルトン（Ref.18.9300.3630/78.I001）6時位置にトゥールビヨン機構を配置したスケルトンモデル。文字盤側からは回転するキャリッジの動きが見え