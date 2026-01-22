元将棋棋士の加藤一二三さんが22日、肺炎のため都内病院で亡くなった。86歳だった。同日、所属事務所のワタナベエンターテインメントが発表した。加藤一二三さん事務所は「弊社所属 加藤一二三(かとう ひふみ)は、令和8年1月22日(木)午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と伝え、「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。故人が生前に賜