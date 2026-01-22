かつて与党だった公明党と野党の立憲民主党はなぜあっさりと合流できたのか。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「与野党に分かれていた時から、両党の政策の違いが小さいことは政界の共通認識だった。そのため、原発や安保法制でもすんなりとまとまることができた」という――。写真＝共同通信社新党「中道改革連合」を紹介するユーチューブ動画の収録に臨む、立憲民主党の野田佳彦代表（左）と公明党の斉藤鉄夫代表＝2026年1月17