BTSのカムバック公演に、ついに“GOサイン”が出た。1月22日、ソウル市は光化門でのBTS公演について、条件付きで使用を許可することを決定した。【写真】BTS、7人全員で集まった練習の様子を公開！解散の心配を吹き飛ばす仲睦まじい集合写真これに先立ち、国家遺産庁も20日に条件付き許可を出しており、主要関係機関の判断がそろった形となる。ソウル市は公演当日、光化門広場をはじめとする都心一帯に大規模な人出が集まると予想