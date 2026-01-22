【モデルプレス＝2026/01/22】女優の高岡早紀が1月21日、自身のInstagramを更新。シックなコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】53歳大河女優「ドキッとしちゃう装い」上品なシースルー×黒タイツ姿◆高岡早紀、シックなタイツコーデ披露高岡は「素敵な空間で素敵な方々と過ごした貴重な夜」とつづり、アート作品が飾られた空間でカメラに向かって微笑んでいる姿を投稿。シースルーのトップス、ミニドレスに黒タイツ