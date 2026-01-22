俳優のユン・バクとモデルのキム・スビン夫妻が、男の子を授かった。1月22日、ユン・バクの所属事務所ブリッツウェイ・エンターテインメントは、「ユン・バクが最近、男児を授かった」とし、「母子ともに健康で、多くの祝福と応援をお願いしたい」と伝えた。【写真】ユン・バクも！“電撃結婚”発表の韓国スターユン・バクは2023年9月、6歳年下のモデル、キム・スビンと結婚。結婚から2年4カ月で第一子となる男の子を迎え、両親と