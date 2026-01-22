SEVENTEENのドギョム×スングァンが、音楽番組のみならずバラエティ番組やファッション界まで席巻し、全方位で活躍を続けている。1月21日、ドギョム×スングァンはウェブバラエティ『Ahn's Guide to Doneness』に出演し、抜群のバラエティセンスを披露した。【写真】「日本で…」スングァン、CARATとの遭遇エピソードスングァンはアン・ソンジェシェフにそっくりな「ブソンジェ」、ドギョムは料理に真摯な「謙遜シェフ」というコン