あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「お気に入り」の略語は？「お気に入り」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オキニ」でした！オキニは、「お気に入り」の略で、特に好んでいる様子を表す表現です。ものや人に対して使われます。たと