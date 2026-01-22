友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はあたりの強い女上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は憧れの広告代理店に入社して2年目です。ようやく業務にも慣れてきた頃なのですが、ひとつ問題が……。それは女上司がモラハラ気質なこと。女上司は、わざと主人公に聞こえるように嫌味を言う